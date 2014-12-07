وفاة الفنانة رجاء حسين عن عمر ناهز 83 عاما

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توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة رجاء حسين بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 83 عاما
وصرح الدكتور أشرف زكي، لـ"الشروق"، بأن صلاة الجنازة ستقام اليوم بعد صلاة الظهر داخل مسجد الشيخ زايد ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء حتى الآن.