أكبر ارتفاع لأسعار الغاز الأوروبية منذ مارس 2022

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا، حيث وصلت إلى أكثر من 40 يورو لكل ميجاوات/ساعة وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي، في ظل احتمال حدوث إضرابات عمالية في أستراليا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الهولندية القياسية للتعاملات الأوروبية ارتفع بنسبة 40% وهو أكبر ارتفاع له منذ مارس 2022، بعد ارتفاعه خلال اليومين الماضيين.

وأشارت بلومبرج إلى أن المتعاملين في السوق يشعرون بالقلق من إضراب طويل في أستراليا، إحدى الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي المسال، حيث تتوقع مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية أن يؤدي الإضراب على ارتفاع أسعار عقود الغاز الطبيعي المسال تسليم يناير الماضي في أوروبا وآسيا إلى الضعف.

يذكر أن عمال شركتي شيفرون كورب وودسايد إنيرجي جروب في أستراليا صوتوا لصالح الإضراب عن العمل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب صادرات الغاز الطبيعتي المسال في الوقت الذي يعاني فيه السوق من نقص الإمدادات بالفعل. ولم يتضح على الفور موعد بدء تنفيذ الإضراب إذا ما تقرر تنفيذه بالفعل.

وبحلول الساعة الرابعة و12 دقيقة من مساء اليوم يتوقيت أمستردام جرى تداول العقود الهولندية تسليم الشهر المقبل بزيادة نسبتها 28% عن مستواه أمس إلى 77ر39 يورو لكل ميجاوات/ساعة، كما ارتفعت أسعار العقود البريطانية بنسبة 30% تقريبا.