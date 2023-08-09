القوات الروسية تحبط هجوما بمسيرة على محطة زابوروجيا النووية

قالت السلطات الروسية المحلية، إنه تم اعتراض طائرة دون طيار أوكرانية في مدينة إنيرجودار، متجهة نحو محطة الطاقة النووية في زابوروجيا.

وقال مصدر في السلطات المحلية لوكالة «سبوتنيك»: «اليوم، شوهدت طائرة دون طيار من التشكيلات الأوكرانية في السماء فوق إنيرجودار، والتي كانت متجهة نحو محطة زابوروجيا للطاقة النووية».

وأضاف المصدر: «بفضل مهارة المختصين، تم اعتراض الطائرة وتنزيلها، وعند الفحص اتضح أنها طائرة اصطدام».

كما أفاد مصدر في السلطة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين أوكرانيين حاولوا مهاجمة منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وقال المصدر لوكالة «سبوتنيك»: «ظهر تحليل مسار الطائرة دون طيار أنها هجومية كانت تتوجه نحو منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك على أراضي محطة زابوروجيا النووية».

وذكر أن الضرر الذي يلحق بحاويات الوقود النووي، يمكن أن تتسبب في كارثة نووية.