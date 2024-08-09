رئيس الوزراء الياباني يلغي جولة خارجية بعد التحذير من زلزال ضخم جديد

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، ألغى رحلة كانت مقررة إلى آسيا الوسطى بعدما حذر علماء زلازل من احتمال وقوع "زلزال ضخم" في البلاد.

وقال كيشيدا لصحفيين: "بصفتي رئيس وزراء يتحمل أعلى مسؤولية في إدارة الأزمات، قررت البقاء في اليابان لمدة أسبوع على الأقل"، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وحذر خبراء يابانيون من احتمال وقوع زلزال قوي بعد الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان الخميس بقوة 7,1 درجات وأدى إلى إصابة ثمانية أشخاص.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن "احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد، لكن هذا لا يشير إلى أن زلزالا سيحدث بشكل مؤكد".

وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها تحذير مماثل منذ إنشاء نظام إنذار جديد بعد الزلزال المدمر الذي وقع عام 2011.

وضرب زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان، الخميس، وأظهرت لقطات من هيئة البث اليابانية "أن أتش كيه" إشارات مرور تهتز بعنف في ميازاكي على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كيوشو، في حين أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث بإصابة ثمانية أشخاص.

وتشهد اليابان زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ.

ويتعرض الأرخبيل الذي يعد حوالى 125 مليون نسمة، لـ1500 هزة تقريبا كل عام وتحدث فيه 18% من الزلازل في العالم، لكنها غالبا ما تكون خفيفة، علما أن الضرر الذي تسببه يختلف بحسب موقعها وعمقها.

وفي 11 مارس 2011، وقع زلزال تحت البحر بقوة 9.0–9.1 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادئ، على بعد 72 كيلومترا شرق شبه جزيرة أوشيكا في منطقة توهوكو.

واستمر الزلزال لمدة ست دقائق تقريبا وتسبب في حدوث تسونامي، ونتج عنه وفاة نحو 20 ألف شخص.