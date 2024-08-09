دراسة: أسعار العقارات في ألمانيا تعاود الارتفاع في الربع الثاني من 2024

أفادت دراسة من معهد الاقتصاد العالمي في مدينة كيل شمالي ألمانيا "آي إف دبليو" اليوم الخميس بأن أسعار العقارات في ألمانيا عاودت الارتفاع مجددًا.

وأوضح المعهد البحثي أن أسعار الشقق التي يشغلها مالكوها والمنازل المخصصة لعائلة واحدة والوحدات السكنية متعددة العائلات في ألمانيا، ارتفعت في الربع الثاني من عام 2024 بعد انخفاضها في الربع الأول.

من جانبه، قال يوناس زدراليك، الباحث بالمعهد:" لقد بدأت عملية عكس الاتجاه في سوق العقارات".

ووفقًا للباحث زدراليك، فإن حالة الغموض السائدة بين المشترين المحتملين آخذة في التناقص على نحو ملحوظ، كما أن من المتوقع أن يؤدي احتمال تراجع معدلات الفائدة إلى استقرار السوق.

وأضاف الباحث أن الركود في البناء الجديد يقلل من العرض ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وارتفعت أسعار الشقق التي يقطنها مالكوها بنسبة 4ر2% في الربع الثاني مقارنةً بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما زادت أسعار المنازل المخصصة لعائلة واحدة بنسبة 2%، والوحدات السكنية متعددة العائلات بنسبة 4ر4%.

وتعتمد هذه الأرقام على مؤشر أسعار العقارات "جرايكس" الذي يحتوي على بيانات من 19 مدينة ومنطقة راين-إرفت القريبة من مدينة كولونيا.

وسجل مؤشر "جرايكس" انخفاضًا في الأسعار بنسبة حوالي 14% خلال العامين الماضيين، لكن معهد "آي إف دبليو" يعتقد أن فترة انخفاض أسعار العقارات الألمانية انتهت الآن.

وقال الباحث زدجاليكإن "بيانات جرايكس تشير إلى أن قطاع العقارات يستعيد زخمه مجددًا وأن السوق حدد اتجاهه بعد شهور من التقلب".

كما أظهرت البيانات أنه تم شراء وبيع المزيد من العقارات في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأوضح زدجاليكلوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المعاملات كانت أعلى بنحو 10% مقارنة بالعام السابق.