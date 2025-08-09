أستراليا ونيوزيلندا تحثان إسرائيل على إعادة النظر في خطة السيطرة على مدينة غزة

حذر زعيما أستراليا ونيوزيلندا من أن إسرائيل تخاطر بانتهاك القانون الدولي بالسيطرة على مدينة غزة ويتعين إعادة النظر في خطتها.

وقال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، اليوم السبت في بيان مشترك "نحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر قبل فوات الأوان"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف الجانبان "يجب التخلي عن أي اقتراحات للنزوح القسري الدائم للسكان الفلسطينيين".

وأضاف ألبانيز ولوكسون في أعقاب محادثات بينهما في مدينة كوينزتاون النيوزيلندية أن "أي محاولة من قبل إسرائيل لتصعيد الأعمال العدائية، بما في ذلك السيطرة على مدينة غزة ستكون خاطئة وتخاطر بانتهاك القانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي يشهدها بالفعل قطاع غزة".

كان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية وافق على خطة للسيطرة على "مدينة غزة"، بحسب ما ذكره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.