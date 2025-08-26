سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بعد إثارة الجدل بخاتم نجمة داود، حصلت مسئولة أمريكية على تسريحة جديدة خلال زيارتها إلى لبنان.

ونشر مصفّف الشعر اللبناني طوني مندلق مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يقوم بتصفيف وقص شعر نائب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس خلال زيارتها إلى العاصمة اللبنانيّة بيروت.

وقد أرفق مندلق الفيديو بتعليق "المرأة التي كنتم جميعًا بانتظارها".

وبدت أورتاغوس في نهاية المقطع مبتسمة بقصّة شعر متوسطة الطول تتخطى الكتفين قليلًا، وتسريحة شعر مموّج، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وكان خاتم يحمل "نجمة داوود" وضعته أورتاغوس قد أثار تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي في شهر فبراير خلال مصافحتها للرئيس اللبناني جوزاف عون بزيارة إلى بيروت.

كما أثارت تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة وهي تحمل ما يبدو أنه قذيفة مدفعية أو صاروخ بالزيارة ذاتها.

لاقى الفيديو تفاعلاً واسعًا من قبل المتابعين وخبراء التجميل اللبنانيين والعرب، الذين أثنوا على جمال الإطلالة والتعاون بين مندلق وأورتاغوس.