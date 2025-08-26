قالت الدكتورة ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة، إن العملية الإسرائيلية على رام الله بدأت منذ الصباح، موضحة أن قوات الاحتلال انسحبت من وسط المدينة، لكنها ما زالت متواجدة على الأطراف والمواجهات مستمرة.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء: «ما حدث اليوم رسالة سياسية ويريد المحتل أن يخبر كل العالم أنه المسيطر، لكن الصورة الإرهابية لحكومة المستوطنين وصلت لكل العالم».

وذكرت أن «العربدة الإسرائيلية يومية»، معقبة: «يعتبرون أنفسهم فوق أي قانون دولي، وأنهم يملكون العالم، لذلك فهم يحاولون دائما كسر كل ما هو نضال، بدليل ما حدث في لبنان وسوريا وإيران».

وأشارت إلى أن «رسالة الاحتلال السياسية واضحة للكل وليس للفلسطينيين فقط، ودائما هي رسائل واهية»، مشددة على أنه «لا يوجد احتلال عمّر على وجه الأرض مدى الحياة».

وأكملت: «كل هذا سيزول وستخرج الجثامين وستدفن بما يليق بها، وسيخرج الأسرى وسيزول الاحتلال، رغم أن الحكومة الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط كل المقترحات سواء الأوروبية أو الأمريكية».

وأصيب 24 مواطنا بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينتي رام الله والبيرة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي، و6 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 إصابات بشظايا الرصاص الحي، فيما أصيب 5 آخرون بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين على الأقل بعد مداهمته محلا للصرافة عند المنطقة المحاصرة وسط رام الله والبيرة، حيث استولى على جميع محتوياته، فيما تعرضت مركبة صحفيين للرصاص المطاطي.

وقد اعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المباني، وقمعوا المشاركين في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مركز بلدنا بمدينة البيرة.