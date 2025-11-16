صحيفة: نائبة رئيس الوزراء البريطاني السابقة تتآمر على ستارمر

كتبت صحيفة "ذا صنداي تلجراف"، نقلا عن مصادر، أن نائبة رئيس الوزراء البريطاني السابقة، أنجيلا راينر، تتآمر على رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال كير ستارمر.

ووفقا للمصادر، كانت راينر تعرض مناصب وزارية على أعضاء معينين في مجلس العموم مقابل الحصول على دعمهم.

وكتبت الصحيفة أن السياسية يمكن أن تعتمد على دعم النقابات العمالية والأعضاء اليساريين في حزب العمال. وفي الوقت نفسه، نفى مصدر مقرب من راينر المعلومات المتعلقة بالمؤامرة.

واضطرت راينر إلى تقديم استقالتها من منصبي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان في 5 سبتمبر الماضي، في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأنها لم تدفع ضريبة الدمغة المستحقة على شراء شقة في شرق ساسكس.

وبدأت تظهر منشورات حول احتمال استقالة ستارمر في غضون الأشهر الستة المقبلة على خلفية انخفاض معدلات شعبيته. ووفقا لمؤسسة إيبسوس، فإن 20% فقط من المستجيبين يوافقون على سياساته، بينما 60% من الذين شملهم الاستطلاع لديهم رأي سلبي بشأن رئيس الوزراء الحالي.

ويشير استطلاع حديث أجرته إيبسوس إلى أن حزب "الإصلاح المملكة المتحدة" الشعبوي اليميني هو حاليا القوة السياسية الأكثر شعبية بين الناخبين في المملكة المتحدة، بدعم يبلغ 33%، وأن 18% فقط من المستجيبين مستعدون للتصويت لحزب العمال، وهو أدنى مستوى دعم له منذ الأزمة المالية 2008-2009.