إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد

خرج بضعة آلاف من الأشخاص إلى شوارع العاصمة المكسيكية ، مكسيكو سيتي، يوم السبت للاحتجاج على تزايد الجريمة والفساد والإفلات من العقاب، في مظاهرة نظمها أفراد من الجيل زد، ولكنها انتهت بدعم قوي من مؤيدين أكبر سنا من أحزاب المعارضة.

وقال مسؤولون يوم السبت إن عشرات الأشخاص أصيبوا بعد اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وفي مكسيكو سيتي، قال وزير الأمن العام بابلو فاسكيز في مؤتمر صحفي إن حوالي 100 ضابط شرطة أصيبوا، من بينهم 40 احتاجوا إلى علاج في المستشفيات. وقال فاسكيز لوسائل الإعلام المحلية إن حوالي 20 مدنيا أصيبوا أيضا بجروح وتم اعتقال 20 شخصا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وفي العديد من البلدان هذا العام، نظم أفراد هذه الفئة الديموغرافية المولودون بين أواخر التسعينيات وأوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين احتجاجات ضد عدم المساواة، وتراجع الديمقراطية، والفساد.

وجرت أكبر احتجاجات لـ "الجيل زد" في نيبال في سبتمبر، بعد حظر وسائل التواصل الاجتماعي، وأدت إلى استقالة رئيس وزراء تلك الدولة. وفي المكسيك، يقول العديد من الشباب إنهم محبطون من المشاكل المنهجية مثل الفساد والإفلات من العقاب على جرائم العنف.

ولا تزال شعبية الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم مرتفعة على الرغم من سلسلة من جرائم القتل البارزة في الآونة الأخيرة والتي شملت اغتيال رئيس بلدية شهير في ولاية ميتشواكان غربي البلاد.

وفي الأيام التي سبقت احتجاج يوم السبت، اتهمت شينباوم الأحزاب اليمينية بمحاولة التسلل إلى حركة الجيل زد، من خلال استخدام حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة زيادة الحضور.

وشارك أشخاص من عدة فئات عمرية في مسيرة السبت، حيث حضر مؤيدون لرئيس بلدية ميتشواكان الذي قتل في الآونة الأخيرة، كارلوس مانزو، وهم يرتدون القبعات القشية التي ترمز إلى حركته السياسية.