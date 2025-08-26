قطر: إسرائيل لم تقدّم ردًا رسميًا على مقترح وقف إطلاق النار والكرة في ملعبها

طالبت وزارة الخارجية القطرية، إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بأن ترد على مقترح صفقة وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة حماس الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه لا يوجد رد إسرائيلي رسمي بالقبول أو الرفض أو بتقديم مقترح بديل.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قوله، في مؤتمر صحفي اليوم :"ملتزمون بجهودنا حتى نهاية الحرب ونرحب بكل الجهود في هذا الإطار"، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل.

وأضاف: "الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق"، قائلا: "على إسرائيل أن ترد على المقترح المطروح حاليا ويبدو أنها لا تريد ذلك".

وجدد الأنصاري التأكيد على أن ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل، موضحا أنه لا يهم مصر أو قطر مكان انعقاد المفاوضات.

وأكد أن "التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية"، مشيرا إلى التواصل مع جميع الأطراف سعيا نحو اتفاق لوقف إطلاق النار.