سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت، عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي بمسابقة الدوري المصري.

في تمام التاسعة مساءً يستضيف فريق مودرن سبورت نظيره النادي الأهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن أولى جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي.

خط الوسط: محمد هلال، محمد مسعد، احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا.

في الهجوم: فيجيري، إيبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "كريم عماد، وليد فرج، حسام حسن، عماد حمدي، محمود شعبان، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، عبد الرحمن رشدان".