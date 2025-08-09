قال الفنان حسام داغر، إنه التحق بكلية الطب البيطري بناءً على رغبة والدته، رغم أن شغفه كان بمجال الطب بشكل عام.

وأضاف، خلال مقابلة مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» عبر شاشة CBC، اليوم السبت، أن حبه الشديد للحيوانات وتشجيع والدته كانا من أسباب التحاقه بالكلية، مشيرًا إلى أن مكانه المفضل للتنزّه هو حديقة الحيوان، وأن حديقة منزله تضم أكثر من 16 قطة.

وأوضح أن الفن مجال واسع يجمع بين الترفيه والتوجيه والتعليم، مستشهدًا بمسلسل «ولاد الشمس» الذي يتناول قضايا الأطفال في دور الرعاية وطرق التعامل معهم، معتبرًا أن هذا النوع من الأعمال يحقق تأثيرًا أكبر من الحملات الدعائية والترويجية.

وأكد داغر أن الفن ليس مقتصرًا على تقديم رسالة أو الترفيه فقط، بل هو مظلة كبيرة تضم العديد من الأقسام والرسائل التي يمكن إيصالها للجمهور.



