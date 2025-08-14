المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال لدعم الصادرات الزراعية

وقعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، برئاسة عبد الحميد الدمرداش، بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم وتنمية قِطاع الصادرات الزراعية في مصر.

رحب محمد هنو، رئيس الجمعية بالتعاون بين الجمعية والمجلس، مشيرًا إلى إنه يُسهَّم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر. وأوضح أن الجمعية تخدِم مُجتمع الأعمال بالتواصل مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع الغرفة التجارية بالإسكندرية.

من جانبه، أشاد عبد الحميد الدمرداش، بالدور البارز الذي تقوم به جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مؤكدًا أهمية التوسُّع في هذا الدور، داعيًا إلى تعزيز التعاون وتبادُل المعلومات وتنظيم البرامج التدريبية التي تخدِم الشركات في مجالات مُتعددة، ذات علاقة بالقطاع الزراعي مثل قطاع التغليف، خاصًة في ظِل تأسيس إدارة للتدريب بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

كشف رئيس مجلس إدارة "الحاصلات الزراعية"، عن دور المجلس في دعم العملية التصديرية للمنتجات الزراعية والعاملين في القطاع ، حيث أصبحت مصر أحد أكبر الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية.

في السياق ذاته، أشار محمد خليل، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى ضرورة عقد لقاءات مُشتركة بين الطرفين لتفعيل البروتوكول وتعزيز أوجه التعاون بما يحقق دعم وزيادة الصادرات الزراعية وأعلن هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق عدد من الفعاليات المشتركة مع الجمعية لخدمة مجتمع رجال أعمال إسكندرية العاملين في القطاع الزراعي.