بلاغات للنائب ولجنة الأحزاب السياسية للتحقيق في مخالفات لائحية ومالية بحزب الوعي

أكد المحامي بالنقض إسلام فاضل، سكرتير عام مساعد قطاع القاهرة الكبرى بحزب الوعي، تقدمه ببلاغ للنائب العام، وشكاوى في لجنة الأحزاب السياسية، والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن إدارة حزب الوعي.

وأوضح فاضل، الذي جاء ضمن ثلاثة أسماء من قيادات الحزب وافقت الهيئة العليا على عدم قبول عضويتها، أن الأزمة سببها الاعتراض على انفراد رئيس الحزب باسل عادل بالقرارات وفصل مجموعة من الأعضاء دون إجراء تحقيقات أو الرجوع للجنة الحكماء المنصوص عليها في اللائحة.

وشدد فاضل في تصريحات خاصة لـ"الشروق" على عدم صحة البيانات الرسمية الصادرة عن الحزب التي تتهمه وزملاءه بتشويه الحزب أو ارتكاب مخالفات جسيمة، موضحًا دخول هذه المجموعة في خلافات مع رئيس الحزب منذ عدة أسابيع اعتراضًا على الانفراد بالقرارات.

وقال فاضل: "لا توجد مادة واحدة في اللائحة تعطي رئيس الحزب حق الانفراد بها"، مشيرًا إلى سلسلة من الإقالات والعزل دون تحقيقات، كلها قرارات انتقائية وانتقامية لأشخاص يعترضون على سياساته وتغطية على فشله السياسي وخروجه من القائمة الوطنية".

وتضمنت الاتهامات التي قدمها فاضل ضد رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب لشؤون العضوية مخالفات مالية، موضحًا أن البلاغات المقدمة للجنة الأحزاب السياسية والنائب العام والشكوى المقدمة للجهاز المركزي للمحاسبات تطالب بالتحقيق في تلقي تبرعات على حسابات شخصية وليست رسمية بالمخالفة للقانون.