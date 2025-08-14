متحدث حركة فتح: الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه ولن يخضع للمخططات الإسرائيلية

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، من رام الله، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة نتنياهو وسموترتش وبن جفير شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة الكاملة على الضفة الغربية، مؤكدًا أن المخطط يعود إلى عام 2017 ضمن ما يسمى «خطة الحسم».

وشدد خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه ولن يُقتلع منها، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تشكل خطرًا على المسار السياسي وحقوق الفلسطينيين.

وأكد أن «الحركة الفلسطينية ستواجه المخطط على الأرض من خلال حراك شعبي شامل؛ يشارك فيه جميع قطاعات الشعب والفصائل الفلسطينية، بالتوازي مع المسار السياسي والدبلوماسي والقانوني بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الصديقة».

وأشار إلى أن أي اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية يجب أن تُترجم على الأرض لتكون ذات قيمة، موضحًا أن إسرائيل تحاول قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرض واقع استعماري على الأرض.

ونوه أن الصمت الدولي أمام هذه الممارسات يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته القانونية والإنسانية، داعيًا إلى محاسبة إسرائيل على كل انتهاكاتها التي تصنف ضمن جرائم الحرب.

وختم بالقول إن «الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه، ولن يخضع لأي تهديد أو ممارسات عدوانية، وملتزم بالثبات والصمود في مواجهة المشروع التوراتي الاستيطاني».