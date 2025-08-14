الأعلى للشئون الإسلامية ينظّم فعالية «إجازة سعيدة» بالشروق لترسيخ قيمة الاحترام لدى الأطفال

نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، فعالية جديدة ضمن برنامج "إجازة سعيدة" بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس، وبحضور الشيخ أسامة محمود جبريل، مدير إدارة أوقاف الشروق وبدر والعاصمة الإدارية.

وقدّمت الدكتورة هدى حميد، مدير عام النشر والتحرير بالمجلس ومسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، فقرة تفاعلية بعنوان "الاحترام يجمعنا"، تضمنت مواقف حياتية وأسئلة مباشرة للأطفال، لتعزيز قيمة الاحترام كركيزة أساسية للعلاقات الإنسانية السليمة.

كما قدّم الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث بمركز السيرة والسنة بالمجلس، والحاصل على الدكتوراه في علم النفس التربوي، ورشة تفاعلية بعنوان "أعداء الإنسان الخمسة"، تناولت شيطان الجن، وشيطان الإنس، والنفس وأنواعها، والهوى، إضافة إلى التحديات التي تفرضها التكنولوجيا والشاشات على الفكر والسلوك؛ داعيًا الأطفال إلى احترام الذات والتحلي بالوعي في مواجهة المؤثرات السلبية.

وتضمنت الفعالية أنشطة ترفيهية، وألعابًا جماعية، وورش عمل فنية وتعليمية لغرس القيم الإيجابية بأسلوب ممتع وقريب من الأطفال.

وفي ختام الفعالية، أعرب أولياء الأمور عن تقديرهم لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على جهودهم في تنظيم هذه البرامج المتميزة، مؤكدين أثرها الإيجابي في بناء شخصية الطفل وتنمية وعيه الأخلاقي.