أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن بدء قبول طلبات الاعتماد الخاصة بالدورة الثامنة، المقرر انعقادها خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، وذلك اعتبارًا من غدٍ الجمعة 15 أغسطس عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان.

وتُقبل طلبات الاعتماد الخاصة بصنّاع الأفلام والعاملين في صناعة السينما، والصحفيين والمصورين، ومراسلي الإذاعة والتلفزيون، ومحرري مواقع الإنترنت، ومراسلي وكالات الأنباء والصحافة العربية والأجنبية، إضافة إلى وكلاء شركات العلاقات العامة للأفلام التي ستُعرض في المهرجان، وكذلك الطلبة.

ويتيح المهرجان لحاملي بطاقات الاعتماد، إلى جانب حضور عروض الأفلام، فرصة المشاركة في جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة ومحاضرات مع خبراء السينما، فضلًا عن فعاليات التشبيك مع شركات الإنتاج والتوزيع المحلية والعالمية، وذلك من خلال "سوق سيني جونة".

وقالت سارة بيسادة، نائب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: "نولي أهمية كبيرة لتجربة ضيوف المهرجان من العاملين في صناعة السينما والصحفيين، ونعمل على توفير بيئة احترافية تسهّل عملهم وتمنحهم فرصة الوصول إلى أبرز العروض والفعاليات. كما يسعدنا الحضور المتزايد لفئة الشباب لما يحملونه من طاقة متجددة وأفكار مبتكرة، خاصة وأن المهرجان يضع ضمن أولوياته دعمهم وإتاحة المساحات التي تمكّنهم من التعلم والتفاعل والمشاركة في صياغة مستقبل السينما. فالاعتماد هو بوابة الانضمام إلى هذا الحدث المميز، ونتطلع إلى استقبال طلباتكم قريبًا".

يُذكر أن الدورات السابقة للمهرجان شهدت حضور مئات من صناع الأفلام والموزعين ومديري المبيعات السينمائية، إلى جانب مئات الصحفيين من مصر والمنطقة والعالم. كما حظي المهرجان بتغطية إعلامية واسعة النطاق شملت آلاف المقالات والتقارير الصحفية، فضلًا عن مواد مرئية ومسموعة على كبرى القنوات والمنصات العالمية.