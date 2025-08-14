كاتس وزامير يبحثان «مبادئ خطة احتلال غزة»

بحث وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، الخطة التي يجري بلورتها لاحتلال مدينة غزة بناء على ما أقره الكابينيت الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية، خلال بيان، أن كاتس عقد جلسة مع زامير وقادة بأجهزة الأمن وضباط بالجيش، خلالها جرى "طرح مبادئ خطة تنفيذ قرار الكابينيت بالسيطرة على مدينة غزة، على أن يتم بلورة الخطة الكاملة لاحقا قبيل المصادقة عليها من قبل وزير الأمن يوم الأحد"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال كاتس، إن إسرائيل عازمة على هزيمة حماس في غزة، والإفراج عن جميع المختطفين وإنهاء الحرب، مشيرا إلى "حشد الجيش كل قواته ويستعد بقوة كبيرة لتنفيذ قرار الكابينيت، سنعمل يدا واحدة حتى إتمام المهمة".

وذكر زامير في وقت سابق اليوم، أن "التواصل بين المستويين السياسي والعسكري يعد محورا أساسيا للأمن القومي خصوصا في أوقات الحرب"، مشيرا إلى أن "الثقة المتبادلة والتعاون الكامل هما مفتاح النجاح".

واعتبر أن "النصر في ساحة المعركة لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل أيضا على التماسك بين المستويات. بهذه الطريقة فقط نضمن الحسم وقدرة الدولة على الصمود في اليوم التالي".

وتأتي الجلسة بين زامير وكاتس بعد أن أفادت تقارير إسرائيلية بوجود توتر جديد داخل المؤسسة الأمنية، وذلك بعد أن نشر الجيش قائمة تعيينات لضباط كبار من دون التنسيق المسبق مع وزير الأمن.