بايدن يخضع لعلاج إشعاعي بعد تشخيص إصابته بالسرطان

أفاد متحدث رسمي السبت أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يخضع لمرحلة جديدة من العلاج لسرطان عدواني تم تشخيصه في مايو الماضي، وفق ما نقلت شبكة NBC NEWS.

وقال المتحدث باسم الرئيس السابق إنه "كجزء من خطة علاج سرطان البروستاتا، يخضع الرئيس بايدن حالياً للعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني".

وأضاف أن العلاج الإشعاعي من المتوقع أن يستمر لمدة خمسة أسابيع، ويشكل مرحلة جديدة في مسار رعايته الطبية.

وخضع بايدن الشهر الماضي، أيضاً لعلاج سرطان الجلد المعروف بجراحة "MOHS". وكان من الواضح وجود ضمادة كبيرة على جبهته، في آخر ظهور علني له.

وكان الرئيس السابق قد أعلن في مايو، عن تشخيصه بسرطان البروستاتا العدواني الذي انتشر بالفعل إلى عظامه، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأوضح مكتبه في ذلك الوقت أنه يتابع عدة خيارات علاجية لضمان "إدارة فعّالة" للمرض.