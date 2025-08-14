تحقيق لنيويورك تايمز يكشف عن مستوى قياسي من هجمات المستوطنين

كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز، استنادًا إلى سجلات جيش الاحتلال الإسرائيلي وبيانات الأمم المتحدة، أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفقًا للتحقيق، نفذ المستوطنون أكثر من 750 هجومًا في النصف الأول من عام 2025، بمعدل أكثر من أربع هجمات يوميًا.

ووقع الهجوم الأخير أمس في قرية دوما، جنوب شرق نابلس، حيث أطلق المستوطنون النار على السكان، مما أسفر عن إصابة ثمين خليل رضا دوابشة، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان باستشهاد 10 فلسطينيين بنيران المستوطنين منذ بداية هذا العام، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 30.

يُحظر على الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم ضد اعتداءات المستوطنين؛ فأي محاولة للقيام بذلك غالبًا ما تؤدي إلى إطلاق النار أو الاعتقال من قبل القوات الإسرائيلية، التي عادةً ما ترافق المستوطنين لتوفير الحماية - كما هو موثق في حوادث سابقة في قريتي الطيبة ودير جرير، شرق رام الله.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمر قوات الأمن بعدم التحقيق في هجمات المستوطنين، وهي سياسة كررها وزير الأمن العام المتطرف، إيتمار بن غفير، مع الشرطة.

ومن أبرز الحالات استشهاد الناشط في مجال حقوق الإنسان، عودة هوارين، في 28 يونيو على يد المستوطن يانون ليفي، الذي صوّر الحادثة في فيديو نشرته منظمة بتسيلم.

وعلى الرغم من نشر اللقطات، أُطلق سراح ليفي دون توجيه تهم إليه، وعاد إلى قرية أم الخير مع مستوطنين آخرين في اليوم التالي.