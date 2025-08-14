وزارة الإنتاج الحربي تعرض أحدث تقنيات الإضاءة في المعرض الدولي السابع بالقاهرة

تشارك وزارة الإنتاج الحربي في فعاليات المعرض الدولي السابع لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والديكورية والمكونات الإلكترونية، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجاري، مستعرضة أحدث منتجاتها المدنية في مجال الإضاءة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بضرورة التواجد الفعّال لشركات الوزارة وتوفير منتجاتها للمواطنين.

وأوضح محمد صقر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المشاركة تهدف إلى عرض ما توصلت إليه الشركات التابعة من تكنولوجيات تصنيع متطورة ونظم إضاءة عصرية تلبي متطلبات السوق المحلي، فضلًا عن دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأكد صقر أن الوزارة تستثمر فائض طاقاتها الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، إلى جانب مهامها الرئيسية في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من المعدات والآلات والأسلحة والذخائر.

ويشهد المعرض مشاركة شركات إنتاج حربي رائدة، من بينها شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) التي تعرض كابلات هوائية ومعزولة ومقاطع نحاس وألومنيوم ومكبوسات ورقائق ألومنيوم ولفات نحاس، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) التي تقدم مجموعة من اللمبات والكشافات بمواصفات مختلفة. كما يحضر المعرض نخبة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة والإضاءة الحديثة.

ودعت وزارة الإنتاج الحربي جميع المهتمين لزيارة المعرض والاطلاع على أحدث منتجاتها المدنية، معتبرة إياه منصة مثالية للتواصل مع مختلف القطاعات والتعرف على أحدث الابتكارات في مجال الإضاءة.