سموتريتش: الضفة جزء من إسرائيل بوعد إلهي

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه "بعد 20 عاما من التأخير يعلن بوضوح انطلاق برنامج ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس"، مضيفا: "الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي"، وفق تعبيره.

وأعلن سموتريتش، أن إسرائيل صادرت آلاف الدونمات وتستثمر المليارات لإدخال مليون مستوطن للضفة الغربية، مؤكدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم هذه الخطة في ما يتعلق بالضفة الغربية، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وقال سموتريتش: "الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، مضيفا: "الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي، ونتنياهو يدعمني في ما يتعلق بالضفة الغربية. نصادر آلاف الدونمات ونستثمر المليارات لإدخال مليون مستوطن للضفة الغربية، وسنواصل البناء اليهودي للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية".

وتابع: "الوقت حان لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإنهاء فكرة تقسيم إسرائيل للأبد. كل بيت إسرائيلي يبنى في الضفة الغربية هو تصريح سيادة وكل حي هو مسمار لتمتين مخططنا، وسندافع حجم مستوطنة معاليه أدوميم".

وقال وزير المالية الإسرائيلي: "مستقبلنا لا يرتبط بما يقوله الغرباء بل بما يفعله اليهود، وأنا واثق من أننا قريبون من إعلان تاريخي بشأن إحلال السيادة على الضفة الغربية. كل ما نفعله بالضفة الغربية تم بتنسيق كامل مع نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة، والإدارة الأمريكية تدعم خطواتنا في الضفة الغربية بشكل كامل".

وأضاف: "علينا أن ننتصر في غزة وأن نتجه للحسم وهزيمة حماس في معاقلها الأخيرة، وعلينا أن نعيد الاستيطان في قطاع غزة ولن نخرج من المناطق التي تم احتلالها هناك، كما علينا استعادة المخطوفين في غزة دفعة واحدة وليس عبر صفقات جزئية".

وقال إن "التصديق على مخطط احتلال غزة مهم ولكن علينا ألا نتوقف في منتصف الطريق. حكومة نتنياهو مهمة بالنسبة لنا وحققنا من خلالها الكثير"، وختم سموتريتش تصريحاته بالتشديد على أن "دعم إقامة دولة فلسطينية انتحار لإسرائيل".