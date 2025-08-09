رياضة الهجن بجنوب سيناء موروث قبائلي تطور إلى ثروة اقتصادية

تطورت رياضة الهجن بمحافظة جنوب سيناء، من موروث ثقافي سيناوي إلى إحدى المقومات السياحية بمدن خليج العقبة، ومورد اقتصادي هام؛ لزيادة الدخل الأسري والقومي نتيجة لارتفاع أسعار الهجن.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، إن رياضة الهجن بجنوب سيناء ذات تاريخ مرتبط بنشأة القبائل البدوية، وكانت بداية انطلاقها بمدينة طور سيناء من خلال إقامة السباقات بين شباب القبائل المختلفة في المناسبات والأعياد، ثم بدأت تأخذ شكل السباقات الرياضية وتحديد جوائز و كؤوس للفائزين حتى بدأت تنطلق في مدن خليج القبة السياحية "شرم الشيخ، ودهب، ونويبع".

وأكد أن السائحين يحرصون على مشاهدتها؛ مما جعلها إحدى المقومات السياحية الجاذبة للسائحين من مختلف جنسيات العالم، وذات مصدر كبير للدخل القومي؛ لذا قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء مضمار عالمي بمدينة شرم الشيخ لتنشيط هذا المجال من السياحة، والعمل على تنوع المقومات السياحية بالمدينة التي أصبح مركز لأكبر مهرجانات الهجن العالمية، والتي تقام سنويا بمشاركة أكثر من 17 دولة عربية وأجنبية.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، في تصريح اليوم، أن هذه الرياضة أصبحت مصدر للدخل القومي، وذات بعد اقتصادي كبير لدى القبائل البدوية خاصة أن الحد الأدنى لسعر الجمل تجاوز المليون جنيه، والأقصى 5 ملايين جنيه، حسب سرعة وقوة الجمل، مشيرا إلى أنه يوجد زيادة في عدد الجمال التي تشارك في هذه المهرجان عاما بعد الأخر، إذ انطلق أول مهرجان بمشاركة 50 جملا، وبلغ عدد الجمال المشاركة في المهرجان الذي أقيم في شرم الشيخ خلال شهر يناير الماضي 2000 جمل.

وأكد أن مهرجانات الهجن التي تشارك فيها قبائل جنوب سيناء لا تقصر على المهرجانات التي تقام في للمحافظة فقط، بل تشارك في كل المهرجانات المحلية التي تقام في مختلف المحافظات المصرية، وفي الدول العربية.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري نظم أكثر من 700 مهرجان خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا يعد مؤشرا جيدا لانتشار هذه الرياضة.

وأضاف أن الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، يدعم هذه الرياضة من خلال تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات الخاصة بإقامة المهرجانات، وتأمينها على أعلى مستوى.

ولفت إلى أنه يحرص على دعم البطولات التنشيطية التي تقام في كل مدن المحافظة بمشاركة واسعة من جميع القبائل البدوية من جميع المحافظات المصرية.