بايرن ميونيخ يرفض عرض النصر لضم كومان

رفض نادي بايرن ميونيخ الألماني عرضًا رسميًا من نادي النصر السعودي للتعاقد مع الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، تقدم النصر بعرض بلغت قيمته 22 مليون يورو، غير أن إدارة النادي البافاري رفضته، فيما يعتزم النادي السعودي مواصلة المفاوضات على أمل حسم الصفقة.

كومان، البالغ من العمر 29 عامًا، انضم إلى بايرن ميونيخ عام 2017 قادمًا من يوفنتوس بصفقة نهائية بعد فترة إعارة، وخاض منذ ذلك الحين 339 مباراة سجل خلالها 72 هدفًا وصنع 71، وخلال مسيرته مع الفريق، توج بـ21 لقبًا، إلى جانب 4 ألقاب مع يوفنتوس ومثلها مع باريس سان جيرمان، كما حقق دوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا عام 2021، وشارك في ثلاث نسخ من بطولة أمم أوروبا، وخاض نهائي كأس العالم 2022.

ويأتي عرض النصر لضم كومان في إطار مساعيه لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ أبرم النادي حتى الآن صفقات نادر الشرائي وعبد الملك الجابر وجواو فيليكس، واقترب من التوقيع مع الإسباني إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة.

ويفتتح النصر موسمه بمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في هونج كونج.