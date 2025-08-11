بولندا: لا سلام مع روسيا دون مشاركة أوكرانيا في الاتفاقات

حثت بولندا على إشراك أوكرانيا بصورة مباشرة في أي تسوية سلمية مع روسيا، وذلك قبل لقاء مقرر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلادمير بوتين الجمعة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الاثنين " بالنسبة لبولندا، وشركائنا الأوروبيين و بالنسبة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكمله كما نأمل- يجب أن يكون من الواضح أنه لا يمكن تغيير الحدود الوطنية بالقوة".

وأضاف أنه لا يجب اتخاذ أي قرارات بشأن تبادل أراضي محتمل أو بنود أخرى لاتفاق سلام إلا بمشاركة أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقى ترامب وبوتين الجمعة المقبلة في ولاية ألاسكا لمناقشة قرار محتمل بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت عامها الرابع.

وقال ترامب إن اللقاء يعد محاولة للاقتراب من إنهاء القتال، وتحدث الأسبوع الماضي عن" تبادل" أجزاء من الأراضي ضمن اتفاق" معقد للغاية".