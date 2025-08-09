قالت الفنانة شيرين، إن الفنان الراحل سمير غانم هو صاحب الفضل في «صناعة» اسمها في المسرح، مشيرة إلى توجهها إلى التمثيل من خلال المعهد العالي الباليه.

وكشفت خلال مقابلة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» عبر فضائية «ON E» عن معانتها في طفولتها من «الواسطة» في التليفزيون، قائلة: «كنت أذهب لأقف على باب استوديو 5 للمشاركة في برنامج الأطفال الخاص بماما سميحة، وفي كل مرة كان يتم تجاهلي، وأرجع أبكي في البيت».

وأضافت أنها اكتشفت أن جميع الأطفال الذين يقع الاختيار عليهم هم من أقارب العاملين في المبنى، معقبة: «كنت أتمنى أن ينظروا لي في التلفزيون».

وأشارت إلى أن المخرج الراحل حسين كمال كان قد شاهدها في أحد عروض الباليه «عيون بهية»، وكان ينوي إسناد دور لها، وطلب منها حفظ النص وكتابته «مثل الواجب المدرسي»؛ لكن المشروع لم يكتمل.

وأوضحت أن الفرصة الحقيقية سنحت لها بالصدفة عندما دخل وفد لا تعرفه إلى قاعة تدريب الباليه في المعهد، وشاهدوها ضمن المتدربات؛ ليتم استدعاؤها لاحقا من قبل عميدة المعهد، التي أبلغتها باختيارها للتمثيل.

ولفتت إلى أنها كانت أصغر عضوة بفرقة باليه القاهرة؛ بسبب اجتهادها وتفوقها الدراسي، لافتة إلى تقاضيها مكافأة شهرية قدرها 9 جنيهات، بالإضافة إلى سفرها وهي صغيرة مع الفرقة إلى يوغوسلافيا وبلغاريا واليابان.