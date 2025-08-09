إيران تعتقل 20 شخصا للاشتباه في تجسسهم لصالح الموساد الإسرائيلي

أعلنت السلطة القضائية في إيران، السبت، القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) على مدى الشهور القليلة الماضية.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية في طهران، أصغر جهانكير، إنه جرى إسقاط التهم الموجهة إلى بعض المشتبه بهم العشرين وأطلق سراحهم، دون أن يذكر عددهم على وجه التحديد، مضيفاً أن الإعلان عن التفاصيل كاملة سيتم بمجرد اكتمال التحقيقات، بحسب وكالة رويترز للانباء..

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن جهانكير قوله: "لن يبدي القضاء أي تهاون تجاه الجواسيس وعملاء النظام الصهيوني. وسيجعل جميع المدانين منهم عبرة عبر إصدار أحكام رادعة".

في السياق، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أعدمت، الأربعاء، عالماً نووياً يدعى روزبه وادي، أدين بالتجسس لصالح إسرائيل ونقل معلومات عن عالم نووي آخر قتل في الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران يونيو الماضي.

وزادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير هذا العام، إذ جرى تنفيذ ما لا يقل عن ثمانية أحكام بالإعدام في الأشهر القليلة الماضية.

وعلى مدى 12 يوماً في يونيو الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية على إيران مستهدفة كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين ومنشآت نووية وأحياء سكنية، فيما ردت إيران بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن 1190 إيرانياً قتلوا خلال الهجمات الإسرائيلية، بينهم 436 مدنياً و435 من أفراد الأمن، فيما قالت إسرائيل إن 28 شخصاً قتلوا في الهجمات التي نفذتها إيران للرد على ذلك.