مواهب واعدة في اليوم الأول لاختبارات كورال وأوركسترا مصر بقصر ثقافة الأنفوشي

انطلقت جولة اكتشاف المواهب الموسيقية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ضمن مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني"، بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف اكتشاف ودعم المواهب الفنية في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطط وبرامج وزارة الثقافة.

أقيمت الاختبارات على المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، للمتقدمين من أبناء محافظات "الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، ومطروح"، بحضور أماني علي عوض، مدير قصر ثقافة الأنفوشي، ولفيف من القيادات الثقافية والإعلاميين.

وشارك المتقدمون في الاختبارات في مجالي الغناء والعزف، وشملت اختبارات الغناء: إنشاد، وأغان طربية، بالإضافة إلى تمارين الفوكاليز للتعرف على طبقات الصوت وتقوية الأداء. كما تضمن مجال العزف اختبارات على آلات الجيتار، العود، والأورج.

امتدت الاختبارات لأكثر من 5 ساعات، وتراوحت أعمار المتقدمين ما بين 7 إلى 51 عاما.

وقدم المايسترو سليم سحاب خلال اليوم مجموعة نصائح للمشاركين، شملت التحكم في التنفس، وتوسيع مدى الصوت، والقدرة على الغناء بطبقات مختلفة.

وأعرب سحاب، عن سعادته بمستوى المتقدمين، قائلا: سمعت أصواتا موهوبة وعازفين على مستوى راق، ومتفائل جدا والقادم أفضل.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد فرزا للمواهب لتحديد المشاركين في أوركسترا الأطفال والكبار، مؤكدا أن المشروع يعد مهمة قومية لاكتشاف الطاقات الإبداعية في مصر، وإعطاء كل موهوب فرصته لتحقيق حلمه سواء في مجال العزف أو الغناء.

واختتم حديثه موجها الشكر لوزير الثقافة ورئيس الهيئة، بعد إسناد تلك المهمة إليه لاكتشاف المواهب ذات المستقبل الواعد.

وعبر عدد من المشاركين عن سعادتهم بالتجربة، منهم: آلاء أحمد "17 سنة – المنوفية"، وأشارت إلى أنها تجيد الغناء والعزف على الجيتار، وتحرص على التدريبات الأسبوعية بقصر ثقافة شبين الكوم، وقدمت لتلتقي المايسترو سليم سحاب بهدف تنمية موهبتها.

وقالت سجى يحيى "11 سنة – البحيرة": علمت بمشروع الأوركسترا من صفحة الهيئة العامة لقصور الثقافة وحرصت على التقديم لتنمية موهبتي في مجال الإنشاد، خاصة أنني من أبناء قصر ثقافة دمنهور وشاركت في الكثير من الحفلات.

وأبدت سارة أحمد حمدي "12 سنة – الإسكندرية – من ذوي الهمم" إعجابها بفكرة المشروع، موضحة أنها حرصت على المشاركة خاصة أنها من رواد قصور الثقافة بالإسكندرية، وقالت: أشارك في الحفلات والمسابقات التابعة للهيئة بشكل دائم، منذ أكثر من 5 سنوات وأحرص على صقل موهبتي في العزف على الأورج إلى جانب دراستي الأكاديمية، وأود أن أتوجه بالشكر لهيئة قصور الثقافة لما شهدت من تشجيع ودعم نفسي خلال تجربتي اليوم.

وقال مازن عبدالمقصود "14 سنة – المنوفية": تجربة جديدة وممتعة خاصة أنها أمام قامة فنية كبيرة، وحرصت على التقديم لصقل موهبتي في الغناء، والتي انطلقت مند 3 سنوات من قصر ثقافة شبين الكوم.

أما أحمد ناجي "32 سنة – البحيرة" أوضح أنه يحرص على التردد بانتظام على قصور الثقافة والمشاركة في الحفلات الفنية بقصر ثقافة دمنهور، وأضاف أن الغناء اليوم أمام المايسترو سليم سحاب يعد شرفا كبيرا وتجربة مميزة بالنسبة له، معربا عن أمله في الانضمام إلى الأوركسترا، معتبرا أن هذه الخطوة ستمثل إضافة مهمة في مسيرته الفنية.

يذكر أن مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" كان قد بدأ مرحلته الأولى في إقليم القاهرة الكبرى، حيث تجرى الاختبارات بقصر ثقافة الجيزة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ضمن خطة تشمل جميع الأقاليم الثقافية الستة للوصول إلى أكبر عدد من المواهب في مجالي الغناء والعزف.

يأتي المشروع ضمن خطط وزارة الثقافة لدعم الفنون الجادة وتعزيز الحراك الفني، وقد تم الإعلان عن تفاصيله رسميا خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة قصور الثقافة على مسرح السامر بالعجوزة، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين.

ومن المقرر أن تتواصل الجولة بالإسكندرية اليوم السبت بقصر ثقافة الأنفوشي، لاختبار المزيد من الأصوات والعازفين، تمهيدا لبدء البرنامج التدريبي.