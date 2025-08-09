انتشر خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشيف الأردنية ياسمين ناصر، وهي تقدم وصفة مبتكرة لتحضير "دجاج بلا دجاج" باستخدام الدقيق والماء والبهارات كحل عملي؛ لتعويض النقص الحاد في البروتين الذي يعاني منه سكان قطاع غزة المحاصرون.

وتعتمد الوصفة، على تقنية السيتان الآسيوية، وهي بديل نباتي للبروتين يعرف بـ"لحم القمح"، وتحضر من الجلوتين المستخلص من دقيق القمح عبر غسل العجينة لإزالة النشويات، ثم طهي الجزء المتبقي في مرق أو بهارات، ما يمنحه قوامًا شبيهًا بالدجاج أو اللحم ونكهة قريبة منهما.

وحقق الفيديو، صدى إنسانيا واسعا؛ ليتحول إلى رسالة أمل ومساندة وصلت إلى ملايين المتابعين حول العالم، خاصة بعد تفاعل غزيين معها، وإرسالهم تعليقات يوثقون فيها نجاح تجربتهم للوصفة، مرفقة برسائل شكر إلى الشيف ياسمين عبر حساباتها.

ولم تتوقف ابتكارات الشيف ياسمين عند هذه الوصفة، إذ تواصل نشر أفكار موجهة خصيصا لأهالي غزة، وشاركت فيديو يوضح طريقة استبدال الفاصوليا الخضراء بالصبار، مشيرة إلى أن الصبار غني بالألياف، ويساعد على الشعور بالشبع، ويحتوي على الكالسيوم وفيتامين "سي"؛ مما يجعله بديلا مفيدا لمنتجات الألبان، بالإضافة إلى كونه مكونا شائعا في المطبخ المكسيكي، ويمكن تقديمه بطرق متعددة.

وقدمت وصفة لتحضير اللحم المفروم من العدس، يمكن استخدامه لصنع الكباب أو البرجر، مع إضافة الفحم لإضفاء النكهة، موضحة أن الإحساس بالنكهة يعتمد على مزيج من الحواس، تشمل الرائحة والقوام، وليس فقط براعم التذوق.

وأوضحت الشيف ياسمين، أن فكرة هذه الوصفات جاءت بعد تلقيها رسائل من متابعين في غزة يطلبون أفكارا تساعدهم على الصمود في ظل انعدام اللحوم والدواجن.

وأكدت أنها جربت جميع الوصفات بنفسها لضمان نجاحها، وأن مكوناتها لا تتعدى الدقيق والماء وبعض البهارات المتاحة؛ ما يجعلها قابلة للتنفيذ حتى في أصعب الظروف.

ويعاني سكان القطاع من انعدام شبه كامل لمصادر البروتين الحيواني؛ نتيجة الحصار ومنع دخول المواد الغذائية، إلى جانب حظر الصيد؛ ما يدفع العائلات إلى البحث عن بدائل مبتكرة من مكونات بسيطة ومتوفرة.

ورغم الطابع المبتكر لوصفات الشيف ياسمين، فإن هذه المحاولات ليست جديدة على الغزيين، إذ روت الصحفية سمر أبوالعوف في منشور لها على فيسبوك، يوليو الماضي، قصة عن أطفال عائلتها الذين تناولوا "سمكا" صنعته والدتهم من الخبز على شكل سمكة، بعد 6 أشهر من الحرمان من البيض، واللحوم، ولألبان، والأجبان.