 رئيس الوزراء السوداني يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع أريتريا - بوابة الشروق
الإثنين 9 سبتمبر 2019 11:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء السوداني يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع أريتريا

رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك
رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 10:36 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 10:36 م

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على تطوير علاقات التعاون مع أريتريا، مشيرًا إلى تميز العلاقات بين شعبي البلدين.

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الاثنين، إن حمدوك استقبل مستشار الرئيس الأريتري يماني قبراب، الذي نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة الحكومة الاريترية، بمناسبة تشكيل الحكومة الانتقالية.

وبحث اللقاء تطوير آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين، بما يشمل المجالات المختلفة.

وأشار يماني إلى ترتيبات تجري لزيارة الرئيس الأريتري سياسي أفورقي للسودان في القريب العاجل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك