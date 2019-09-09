رئيس الوزراء السوداني يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع أريتريا

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على تطوير علاقات التعاون مع أريتريا، مشيرًا إلى تميز العلاقات بين شعبي البلدين.

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الاثنين، إن حمدوك استقبل مستشار الرئيس الأريتري يماني قبراب، الذي نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة الحكومة الاريترية، بمناسبة تشكيل الحكومة الانتقالية.

وبحث اللقاء تطوير آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين، بما يشمل المجالات المختلفة.

وأشار يماني إلى ترتيبات تجري لزيارة الرئيس الأريتري سياسي أفورقي للسودان في القريب العاجل.