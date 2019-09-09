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الحكومة الإيطالية الجديدة تواجه تصويتا على الثقة في البرلمان

روما - (د.ب.أ)
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:07 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:07 ص

يعرض رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، أولويات الحكومة الائتلافية الجديدة في إيطاليا، قبل مواجهة تصويت على الثقة في البرلمان الإيطالي.

ومن المقرر أن يتحدث كونتي في مجلس النواب الساعة 11 صباحًا (0900 بتوقيت جرينتش). حيث من المتوقع أن يجرى التصويت على الثقة بعد عدة ساعات من النقاش.

ويجب أن يلقي كونتي خطابا ثانيا ويواجه تصويتا على الثقة مرة أخرى يوم غد الثلاثاء في مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن تفوز الحكومة بالتصويتين، لكن على الأرجح سيكون بفارق ضئيل في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يحدد كونتي في خطابه برنامج الائتلاف الجديد الذي تم تشكيله الأسبوع الماضي بين "حركة خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط.


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