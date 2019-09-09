جريزمان ينتعل حذاء الذكريات أمام فالنسيا

قرر المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان، نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خوض مباراته القادمة في الدوري الإسباني "الليجا" أمام فالنسيا يوم السبت المقبل، منتعلا حذاء جديدا صممته له خصيصا شركة "بوما" للملابس الرياضية للاحتفال بذكرى مرور 10 سنوات على بداية مشواره الاحترافي.

وسيكتسي حذاء جريزمان الجديد باللون الأصفر وسيحمل على جزئه العلوي وجها مبتسما، كما سيحمل الشعار المفضل للاعب الفرنسي "إلعب مبتسما" على الجزء السفلي الخارجي.

ومن المقرر أن يرتدي جريزمان نسخة صممت له خصيصا من هذا النوع الجديد من الأحذية الرياضية لشركة "بوما" والمسمى بـ "حذاء المستقبل"، حيث سيحمل على سطحه اللحظات الأهم في حياة اللاعب الفرنسي، مثل تاريخ انضمامه لنادي ريال سوسيداد الإسباني وتاريخ انتقاله لأتلتيكو مدريد ومولد نجليه ويوم زفافه.

وقال جريزمان: "إنه حذاء مميز للغاية بالنسبة لي، إنه يقص تاريخي، كيف أتيت وإلى أين وصلت الآن، اختيار المشاهد الأبرز في حياتي ومسيرتي جعلني أعود للتفكير في الماضي وفي ما حققته حتى الآن، كما جعلني ألحظ أنني قلق للغاية فيما يتعلق بما هو قادم".