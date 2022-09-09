يستقبل مطار مرسي علم الدولى، بداية من غد السبت، وحتي الجمعة المقبلة، 115 رحلة طيران دولية، تصل من 11 دولة أوروبية، مع توجيه بانهاء إجراءات الوصول لإيفادهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة فى مرسى علم لقضاء الأجازات.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسي علم الدولي الأسبوعية، أن من بين 115 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 110 رحلات دولية و 5 رحلات آخري داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و20 من المطارات الإيطالية.

بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 17 رحلة من ألمانيا، و 34 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 19 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و 3 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.

من جانبه، أكد أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن التدفق السياحي الأوروبي يتصاعد إلي المقاصد السياحية المصرية بقوة، وخاصة الغردقة ومرسي علم وشرم الشيخ، موضحا أن السياحة الألمانية قلب أوروبا تسجل أعلي معدلات وصول للغردقة، وكذلك في مرسي علم أكثر وصول أسبوعي للتشيك