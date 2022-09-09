 زيلينسكي: أوكرانيا استعادت أكثر من ألف كيلومتر مربع من روسيا - بوابة الشروق
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زيلينسكي: أوكرانيا استعادت أكثر من ألف كيلومتر مربع من روسيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 9:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 9:55 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استعادت السيطرة على أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأراضي من روسيا منذ بداية سبتمبر.

وذكر زيلينسكي في كلمته مساء الخميس أنه "في إطار العمليات الدفاعية الجارية، حرر أبطالنا بالفعل العشرات من التجمعات السكنية".

وأضاف"إجمالا، تم تحرير أكثر من ألف كيلومتر مربع من أراضينا منذ الأول من سبتمبر".

وكان زيلينسكي قد أكد في وقت سابق أن القوات الأوكرانية استعادت مدينة بالاكليا في إقليم خاركيف، في مؤشر آخر على أن الهجوم المضاد في شرقي البلاد ضد القوات الروسية يحقق مكاسب.


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