أعلن قصر باكنجهام، أمس الخميس، عن وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، عن عمر ناهز 96 عاما، قضت منهم أكثر من 70 عاما وعلى رأسها تاج المملكة البريطانية، حيث تم تتويجها خليفة لوالدها الملك جورج الخامس في عام 1952، وهي لا زالت دون 18 عاما، لتظل على عرشها متابعة على تحولات وتغيرات إجتماعية وسياسية لحقت بالعالم كله؛ إذ أن فترة حكمها تعد هي الأطول في التاريخ البريطاني، ومن بين الأكثر طولا في التاريخ بجملته.

وتوصف الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بأنها واحدة من أغنى الشخصيات في بريطانيا، بما تملكه من ثروات ومجوهرات ذات قيمة معنوية ومادية ثمينة، لكن ثرواتها تعد متواضعة مقارنة مع كبار الأثرياء البريطانيين، وفق ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وعلى الرغم من كونها الملكة البريطانية صاحبة المدة الأطول على عرشها، والتي بلغت 70 عاما، فإنها ليست بالمرتبة الأولى في الثراء بين أفراد الأسرة الملكية في بريطانيا، فهي تأتي بالمرتبة الثانية بعد الأمير جورج الثالث.

واشتهرت الملكة إليزابيث الثانية باقتناء مجموعة من أثمن المجوهرات في العالم، إذ ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، في تقرير عن قيمة المجوهرات التي تمتلكها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حيث أكدت أنها أكثر السيدات في العالم التي تمتلك المجوهرات، حيث بلغت إجمالي قيمة المجوهرات والتيجان، 2.9 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4 مليارات دولار أمريكي.

وأوضحت صحيفة ديلي إكسبريس، أن المجوهرات التي تمتلكها الملكة، حصلت على معظمها كهدية من شخصيات ملكية وشخصيات مشهورة على مستوى العالم.

تاج الملكة فيكتوريا

ويعد تاج "أورينتال سيركلت" أغلى قطعة في تلك المجوهرات ويقدر ثمنه بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني ما يُعادل 8.3 مليون دولار أمريكي، والذي كان ملكا للملكة فيكتوريا، التي رحلت عام 1901.

وقالت صوفي نايلور كبيرة مستشاري شركة "دايموندز 77" في لندن، التي تعتبر من أكبر شركات المجوهرات في أوروبا: "تم تصميم هذا التاج في الأصل من قبل الأمير ألبرت للملكة فيكتوريا في العام 1853"، مضيفة أنه "تم ترصيع التصميم الأصلي بما يقدر بنحو 2600 ماسة في المجموع مع الأوبال المحفور في وسط زخارف زهرة اللوتس".

تاج الملكة ماري

كما ذكرت الصحيفة أن ثاني أغلى قطعة تمتلكها الملكة إليزابيث، هو تاج الملكة ماري، الذي تبلغ قيمه حوالي 5 ملايين جنيه ما يُعادل 7 ملايين دولار.

وأوضحت نايلور أنه "تم تصميم وصنع هذا التاج في العام 1919، وقد أعيد تصميم الماس في التاج من قلادة ارتدتها الملكة ماري في الأصل يوم زفافها في العام 1893"، مشيرة إلى أن "الملكة إليزابيث اختارت ارتداءه في يوم زفافها من الأمير فيليب".

تاج إكليل الدولة

يرجع تاج إكليل الدولة إلى عام 1820، حين تم صنعه خصيصًا لمراسم تتويج الملك جورج السادس ملكًا، وبعد تتويج إليزابيث على العرش أصبح التاج من ضمن مقتنياتها. وصنع التاج من الذهب الأبيض والفضة ورصع بنحو 1333 ماسة مجموع وزنها 320 قيراط، بما فيها ماسة صفراء عيار 4 قيراط.

أما قاعدة التاج فهي مزينة بصفين من اللؤلؤ. ويزين التاج موتيفات الورود لترمز إلى إنجلترا، وزهرة الشوك لترمز إلى إسكتلندا وأخيرا نبتة النفل وترمز إلى أيرلندا.

تاج الإمبراطورية

يُعد تاج إمبريال ستيت أو تاج الدولة الإمبراطورية أحد أشهر تيجان إليزابيث الثانية ويتم ارتداؤه تقليدياً في الافتتاح السنوي للبرلمان، فهو جزء من مجموعة مجوهرات العائلة المالكة البريطانية ويتم الاحتفاظ به في برج لندن بجانب جواهر التاج الملكي المعروفة باسم "كراون جويلز" التي تتألف من 140 قطعة ملكية للمناسبات الخاصة.

ويتكون التاج الإمبراطوري من إطار ذهبي رائع به ثقوب عديدة، ومُثبَّت بها 3 أحجار كبيرة للغاية، ومرصع بـ2868 ماسة مثبتة على إطار من الفضة، وأحجار ملونة بحواف من الذهب، بالإضافة إلى 17 حجرا من الياقوت و11 من الزمرد الأخضر و269 لؤلؤة، ويقدر وزن التاج الأكثر شهرة في تيجان العائلة المالكة بحوالي 3 أرطال.

قلادة اللؤلؤ

تعد القلادة ذات الصفوف الثلاثة من اللآلئ أشهر مجوهرات الملكة إليزابيث الثانية، إذ أهداها لها جدها الملك جورج الخامس عام 1935، وكانت تلك أول قطعة مجوهرات "تليق" بالأميرة الصغيرة ذات الـ9 أعوام، وظلت الملكة ترتديها بشكل منتظم حتى رحيلها.

بروش وليامسون الألماسي

يتميز البروش بواحدة من أندر الماسات الوردية في العالم، وتبلغ قيمته حوالي 25 مليون جنيه إسترليني، وهو ثالث أغلى قطعة مجوهرات ملكية في العالم، يتكون من 200 ماسة وهو على شكل زهرة ذات 5 بتلات وساق يحتوي على ورقتين من أوراق شجر.

كانت الجوهرة الوردية هدية زفاف الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة حفل زفافها، وأهداها لها عالم الجيولوجيا الكندي جون ثوربورن ويليامسون، الذي اكتشف الماسة في منجمه.

وبعد ذلك طلبت الملكة إليزابيث الثانية من علامة المجوهرات كارتييه، تصميم قطعة مجوهرات من خلال الماسة الوردية، لذا ابتكرت الدار بروشًا على شكل زهرة من الألماس يبلغ ارتفاعه حوالي أربع بوصات.

بروش الأمير ألبرت

عبارة عن ياقوتة زرقاء كبيرة الحجم تحيط بها 12 قطعة من الألماس، وهو يحمل اسم "بروش الأمير ألبرت" لأنه هو من أهداه للملكة فيكتوريا قبل يوم زفافهما، وارتدته للمرة الأولى عام 1840.