رئيس الوزراء الأسترالي يقدم تعازيه في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

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قدم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الجمعة تعازيه للشعب البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما.

وقال ألبانيز في بيان إن "قلوب الأستراليين تتعاطف مع شعب المملكة المتحدة الذي يبكي اليوم، مدركين أنهم سيشعرون بأنهم فقدوا جزءا يجعل أمتهم مكتملة".

وتابع "هذه خسارة نشعر بها جميعا، لأن القليل هم من شهدوا العالم بدون الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف "كانت جلالة الملكة شخصية استثنائية تمنح الاطمئنان باستمرار وسط تغير سريع. وعبر ضجيج وصخب السنين، جسدت وأظهرت رقيا خالدا وهدوءا دائما".

وتم تنكيس الأعلام الأسترالية في جميع أنحاء البلاد حدادا على الملكة الراحلة، وتم تعليق عمل البرلمان في البلاد.

ويسافر ألبانيز برفقة الحاكم العام لأستراليا - ممثل العاهل البريطاني في أستراليا- للقاء الملك تشارلز الثالث خلال الأيام المقبلة.