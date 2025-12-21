الكرملين: بوتين يعقد لقاءات ثنائية مع جاباروف ولوكاشينكو اليوم

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد، اليوم الأحد، لقاءات ثنائية مع الرئيس القرغيزي صادير جاباروف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "سيسبق قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اجتماعان ثنائيان منفصلان للرئيس، أحدهما مع الرئيس القرغيزي جاباروف، والآخر مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أنه "بعد ذلك، ستعقد اجتماعات بصيغتين: مصغرة وموسعة، ثم سيواصل قادة الاتحاد التواصل بشكل غير رسمي".

وقال بيسكوف "وغدا، سيعقد أيضا اجتماع ضمن إطار رابطة الدول المستقلة".

وأضاف بيسكوف أن قمم قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة تعقد تقليديا كل عام، وتستمر كل قمة يومين.

وقال بيسكوف إنه على الرغم من الطابع غير الرسمي لهذه الاجتماعات، فإنها تكون جوهرية.

وأشار بيسكوف إلى أن "قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتضمن جدول أعمال ووثائق ونقاشات جادة".

وفي يومي 21 و22 ديسمبر الجاري، يتواجد بوتين في سان بطرسبرج التي ستستضيف الاجتماع غير الرسمي التقليدي لقادة رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.