زيلينسكي: محادثات السلام في فلوريدا بناءة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن المفاوضات الجارية في ولاية فلوريدا بهدف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية "بناءة".

وأضاف زيلينسكي، في منشور عبر منصة إكس، "نمضي بوتيرة سريعة إلى حد ما، ويعمل فريقنا في فلوريدا مع الجانب الأمريكي"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال زيلينسكي "تمت دعوة ممثلين أوروبيين أيضا. هذه المفاوضات بناءة، وهذا أمر مهم".

وأضاف زيلينسكي أنه تحدث مع رئيس الوزراء النرويجي، يوناس ستوره، مشيرا إلى أنه ينبغي الآن إجراء مشاورات مع الشركاء الأوروبيين عقب الجهود المبذولة في الولايات المتحدة.

من جهته، قال كيريل ديميترييف، مبعوث الكرملين، إن محادثات منفصلة بين المسئولين الروس والأمريكيين "تسير بشكل بناء".

وأضاف ديميترييف أن المناقشات ستتواصل اليوم الأحد.