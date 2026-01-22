انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة طولكرم، شملت شارع الحدادين، وميدان الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة، وسوق الخضار، وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومحيط شارع كراج فرعون.

وأفادت مراسلة "وفا"، بأن جنود الاحتلال قاموا بإلصاق ملصقات تهديد على الجدران في عدد من أحياء المدينة، تضمنت عبارات تحريضية ورسائل تهديد مباشرة للمواطنين، بالتزامن مع إطلاق طائرات تصوير في أجواء سوق الخضار، وإطلاق الأعيرة النارية خلال اقتحام آلياتهم شوارع المدينة.

وخلال ذلك، صدمت آليات الاحتلال مركبات للمواطنين في شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال اليوم ذاته، بعد أن صدمت ظهرا مركبتين في شارع نابلس القريب من مخيم طولكرم، بشكل متعمد، دون أن يبلغ عن إصابات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس لليوم الـ360 على التوالي، وسط حصار مشدد.