بصفته ولي العهد البريطاني، اعتلى الأمير تشارلز رسميا العرش الملكي خلفًا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، وأصبح لقبه الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.

ولكن وفقا لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن دوقة كورنوال، كاميلا باركر بولز، زوجة الملك تشارلز الثالث، لن تحمل لقب ملكة المملكة المتحدة، لأن العرش لا يمكن توريثه لزوجات أفراد العائلة المالكة البريطانية.

كما أن الراحلة الملكة إليزابيث الثانية كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن "رغبتها الصادقة" في أن تُعرف دوقة كورنوال باسم "قرينة الملك" عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا، وفقا لما نقلته فضائية العربية.

وكانت الملكة إليزابيث الأولى آخر قرينة للملك في بريطانيا، والتي مُنحت اللقب عند زواجها من الملك جورج السادس، واحتفظت به حتى وفاته في عام 1952، عندما أصبحت تُعرف الملكة إليزابيث الأولى باسم الملكة الأم.

وبحسب تقاليد البلاط الملكي البريطاني، فإن زوجة الملك الحاكم تُمنح لقب الملكة ويتم تتويجها في مراسم التتويج، أو كما يذكر الموقع الملكي البريطاني الرسمي، إنه "ما لم يقرر خلاف ذلك، يتم تتويج الملكة مع الملك، في حفل مماثل ولكن أبسط. إذا كانت الملكة الجديدة ملكة، فلا يتم تتويج زوجها في حفل مراسم التتويج".

ووفق قصر باكنجهام فإن الدور الأساسي لقرينة الملك هو "توفير الرفقة والدعم المعنوي والعملي" للعاهل الحاكم، وبينما يلعب الملك دورًا دستوريًا في الموافقة على مشاريع القوانين قبل أن تصبح قانونًا، فإن قرينة الملك لا تشغل منصبًا رسميًا في هيكل الحكومة. كما أنها لا تطلع على أوراق الدولة الرسمية أو لا تحظى بجمهور رسمي.