وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جوائز الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والتي تحمل اسم الكاتب المسرحي العالمي الراحل "بيتر بروك"، وذلك بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، ورؤساء قطاعات وهيئات الوزارة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقالت وزيرة الثقافة، إن هذه الدورة من المهرجان اتسمت بحالة متفردة من الزخم الإبداعي المسرحي، وقد نجحت في التأكيد على حيوية المسرح التجريبي في معالجة القضايا المجتمعية وفي القدرة على إكساب الوعي والمعرفة للمجتمعات، مؤكدة أن دعوة أهم العروض المسرحية التي تساير أحدث تيارات التجريب المسرحيّ بالإضافة لاستقدام مدربين من بلادٍ مختلفة ومدارسَ مسرحيةٍ متميزة في غالبية عناصر العرض المسرحي كان هدف من البداية لإثراء شباب المسرحيين المصريين بتجارب ورؤية إبداعية متفردة.

ووجهت نيفين الكيلاني التهنئة للفائزين وحثتهم على مواصلة بذل الجهد لاستمرار النجاح، كما وجهت التحية لضيوف المهرجان ولجميع الفرق المسرحية المشاركة فيه.

تضمن حفل الختام الذي تم تقديمه بمشاركة الفنانة نورهان، والفنان نضال الشافعي، وأخرجه الفنان شادي سرور، عرضا لفيلم قصير عن حصاد المهرجان والعديد من العروض الفنية مثل: التنورة والبانتومايم، وغيرها من الفنون الأدائية وقدم شباب ورشة الهناجر عرضا فنيا عن التجريب وعناصره المختلفة صوتا وصورة.

أعقب ذلك إعلان جوائز الدورة 29 من المهرجان وهي: المسابقة الرسمية الكبرى، ومسابقة النصوص المسرحية القصيرة، ومسابقة نادي المسرح التجريبي.

وضمت الجوائز مسابقة العروض القصيرة وتكونت اللجنة من الفنان محسن منصور رئيسا وعضوية كل من الدكتورة أسماء يحيي، والمهندس حازم شبل، وفاز بشهادات التقدير: تصميم إضاءة محمد روشدة عن عرض (اليوم الأخير) الإمارات، تمثيل: إسلام بونزي عن عرض (الفريد بيتي) مصر، تمثيل: أيمن شعبان عن عرض (بالونة مفسية) مصر إخراج عوض الفيتوري عن عرض (إلي أين) ليبيا.

أما شهادات التميز فشهدت فوز محمد يحيي حسن في مجال التأليف عن عرض (الختم الأخر) مصر، وفي مجال الديكور سامية محمود عن عرض (الخروج) مصر، وفي التمثيل رجوى حامد عن عرض (احتباس العسل) مصر.

وفي التمثيل أيضا إبراهيم كمال عن عرض (يشوبه شائبة) مصر؛ وفي التمثيل والإخراج محمد يسري خليفة عن عرض (الخروج) مصر، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن عرض العابرون مصر/ سويسرا.

وفي أفضل العروض، المركز الأول، حصل عليه عرض (الخروج) مصر، المركز الثاني وحصل عليه عرض في (كل مكان) مصر، المركز الثالث وحصل عليه عرض (أسمها أنثى) مصر.

أما مسابقة عروض نادي المسرح التجريبي وتكونت اللجنة من: المخرج أحمد طه، سعيد حجاج، والدكتور عمرو الأشرف، المخرج شادي الدالي، فتم منح شهادات تقدير لكلا من المخرج محمد هلال عن عرض (يوم مناسب للموت) نادي مسرح الدقلهية مصر.

وفاز بجائزة التمثيل، صلاح محمد عن عرض (الضيف) نادي مسرح القاهرة و محمد أبو شعرة عن عرض (الحضيض) نادي مسرح البحيرة.

وفيما يتعلق بالجوائز الخاصة، جائزة التميز لفريق عمل عرض (كاليجولا) نادي مسرح الإسماعيلية إخراج معتز مدحت، جائزة التميز لفريق عرض (سجن) نادي مسرح الشرقية إخراج أحمد سعيد، جائزة التميز في الموسيقي مناصفة بين كلا من أسامة طه عن عرض (حكايات شارع الصابحة) المنيا و عاصم علاء عن عرض (الحضيض) البحيرة.

وجوائز العروض، المركز الأول: وحصل عليه عرض (حكايات شارع الصابحة) نادي مسرح المنيا إخراج أسامة طه، المركز الثاني وحصل عليه عرض (الحضيض) نادي مسرح البحيرة إخراج محمد عفيفي، المركز الثالث وحصل عليه عرض (الضيف) نادي مسرح القاهرة إخراج محمد الحضري.

أما المسابقة الرئيسية وتكونت اللجنة من: المخرج الفنان خالد جلال، رئيساً، وعضوية كل من المخرج دانيلو كريمونت "إيطاليا"، المخرج ليوناردو كوليرج "السويد"، الفنان علي عليان "الأردن"، السينوغرافي دايفيد وكلوفسكي "بولندا"، والدكتورة نرمين الحوطي "الكويت"، والدكتور ريتشارد تالبوت "إنجلترا".

وفاز بشهادات التقدير والتميز :الممثل : عبد الله سلطان عن عرض (هلاوس) مصر، في التأليف و الدراماتورج: فلول الفيلكاوي و فاطمة العامر عن عرض (الطابور السادس) الكويت، فريق عمل عرض (لاعبات كرة القدم) المكسيك، فريق عمل عرض (من خلال الأمواج) الولايات المتحدة الأمريكية لتميز لغة الجسد، فريق عمل عرض (الوهم) ايطاليا للأداء الحركي الصوتي المتناغم.

جائزة أفضل أداء جماعي؛ فاز بها مناصفة فريق مسرحية (شاطارا)؛ المملكة المغربية و فريق مسرحية (هيداروس) النمسا، جائزة أفضل ممثل : مناصفة أسامة كشكار عن عرض (آخر مرة) تونس؛ وعبدالله أنوار لحمود عن عرض (الطابور السادس) الكويت.

جائزة أفضل ممثلة، فاز بها مناصفة مريم بن حميدة عنعرض (أخر مرة) تونس؛ وشيماء شكري عن عرض (عركة) مصر.

جائزة أفضل سينوغرافيا، فاز بها مناصفة عرض (إعادة ضبط المصنع) العراق؛ وعرض (هلاوس) مصر.

جائزة أفضل إخراج، فاز بها الأمين ناصور عن عرض (شاطارا) المملكة المغربية، جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل (شاطارا )المملكة المغربية.