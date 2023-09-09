الرئيس السيسي يجري عددا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت، عددا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي.



صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.. مشيرا إلى أن الرئيس السيسي التقى مع كل من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي عثمان غزالي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم.



وكانت أعمال قمة مجموعة العشرين انطلقت بالعاصمة الهندية نيودلهي صباح اليوم، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء 30 دولة وتستمر حتى يوم غد الأحد.