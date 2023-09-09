وزير المالية: جائحة كورونا أفقدتنا إيرادات بقيمة 400 مليار جنيه في عامين

قال الدكتور محمد معيط، إن وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي عندما قرر إنشاء مدن جديدة مثل مدينة العاشر من رمضان ومدنية 6 أكتوبر، تم الهجوم عليه واتهامه بإهدار المال العام ورمى الأموال في الصحراء ولكن كان لديه نظرة مستقبلية جيدة بسبب ضيق القاهرة ولا تتحمل، مضيفا أن مدينة العاشر من رمضان الآن بها أكثر من 2 مليون نسمة وبها مصانع وغيره وكذلك مدينة أكتوبر.

وأوضح معيط خلال لقائه بمجلس الأعلى للاعلام أن هناك جزء كبير من الأزمة الاقتصادية ليس لنا ذنب فيه وفقدنا إيرادات 400 مليار جنيه خلال عاميين من فترة جائحة كورونا لأن كانت هناك مطارات وموانىء مغلقة والعائدات من السياحة سجلت صفر.

وذكر أن مصر كانت من الدول القليلة التي استطاعت أن تكمل ويظل اقتصادها شغال رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية على دول العالم ومنها مصر، وهى فترة لها أثارها السلبية الصعبة ولكننا نأمل أن نمر منها وسنتجاوزها بإذن الله.

واستكمل: "مصر لم تقف فقط عند إنشاء المدن والبنية التحتية والطرق ولكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إطلاق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بعد سنوات طويلة ودراسات وغيرها، وذلك بسبب وجود إرادة سياسية، واليوم هذا النظام دخل في 3 محافظات وتم بناء ما يزيد عن 87 مليار جنيه احتياطات لضمان استدامة النظام والذي كان بمثابة حلم، للتأمين على الأسرة المصرية ورعايتها صحيا.