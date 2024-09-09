إير كندا تعتزم إلغاء رحلاتها الجوية مع اقتراب إضراب الطيارين

أعلنت شركة الطيران الكندية "إير كندا " في بيان لها عن ،عزمها تعليق الرحلات اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري مالم يتم التوصل إلى عقد جديد مع النقابة التي تمثل أكثر من 5 آلاف طيار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن أكبر شركة طيران في كندا قولها اليوم الاثنين، إن الطرفين لا يزالان بعيدين عن الحل، بعد أكثر من عام من المحادثات، وأن التوقف عن العمل أصبح الآن هو "الأرجح بشكل متزايد."

وسيصبح من حق الطيارين بشكل قانوني إصدار إشعار تحذيري قبل 72 ساعة من بدء الإضراب في تمام الساعة 1201 صباحا بتوقيت مونتريال يوم الأحد المقبل.

وقالت بلومبرج إنه سيسمح لشركة "إير كندا " بإصدار إشعار إغلاق في نفس الوقت إذا لم يتم إبرام اتفاق.

وقالت الشركة إنه " سيتم إلغاء الرحلات الجوية في الشبكة بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أيام»، ثم سيتم إلغاؤها بشكل كامل اعتبارا من 18 سبتمبر.

يشار إلى أن أكثر من 110 آلاف شخص يستخدمون طيران إير كندا للسفر يوميا.

وأدخلت شركة الطيران سياسة إعادة الحجز للعملاء الذين سيسافرون بين 15 و 23 سبتمبر الجاري.

وأضافت شركة إير كندا في بيانها أن رابطة طياري الخطوط الجوية "لا تزال غير مرنة بشأن مطالب الأجور غير المعقولة".

وأفادت بلومبرج الأسبوع الماضي بأن شركة الطيران عرضت زيادة رواتب الطيارين بنحو 30٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة ومن بين ذلك زيادة فورية بنسبة 20٪ كحد أدنى.

ولم يتلق الطيارون أي زيادة منذ العام الماضي.