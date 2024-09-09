مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لمواجهة إسرائيل بشأن الاحتلال

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، إن «إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عام في قطاع غزة يمثل أولوية».

وطلب تورك، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، من الدول التحرك بشأن ما وصفه بـ«التجاهل الصارخ» من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أن «إنهاء الحرب في غزة وتجنب الصراع الإقليمي يشكلان أولوية مطلقة وعاجلة»، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وأضاف: «يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل، التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) وأوامر محكمة العدل الدولية، لا في هذا الموقف ولا في أي موقف آخر».

وأشار تورك، في كلمته إلى رأي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في يوليو، وصفت فيه احتلال إسرائيل بأنه غير قانوني وقالت إن هذا الوضع يجب «معالجته على نحو شامل».