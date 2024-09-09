شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي بمناطق متفرقة من غزة والضفة

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أفاد جهاز الدفاع المدني بغزة، اليوم الاثنين، باستشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

من جهته، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة الفراحين شرقي مدينة خان يونس.

كما أفادت "الجزيرة" باستشهادِ فلسطيني وجرح عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الدعوة شمالي مخيم النصيرات.

وأشارت "الجزيرة" إلى سقوط 4 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة العبيدية قرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم طولكرم وبدأت الجرافات المرافقة لجنود الاحتلال في تجريف بعض طرق المخيم.