محافظة البحيرة تسلم نماذج 7 و8 للمواطنين في مركزي حوش عيسى وأبو حمص

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، ضرورة متابعة سير العمل في ملف التصالح وإنهاء إجراءات التقنين بكل شفافية ونزاهة، لضمان استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.

وذكرت عازر في بيان لها اليوم أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص قامت بتسليم عدد من المواطنين المتقدمين للتصالح نموذج 7 لاستكمال الإجراءات الخاصة بنموذج 10 الدائم.

من ناحية أخرى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بتسليم نموذج 8 الدائم لعدد من المواطنين، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات واستكمال الأوراق المطلوبة.

وأكدت عازر أن تسليم هذه النماذج يمثل خطوة هامة لتشجيع المواطنين الذين سبق لهم التقدم لتوفيق أوضاعهم على إنهاء إجراءات التقنين بكل شفافية.

وتُهيب محافظة البحيرة بجميع المواطنين الذين لم يتقدموا بعد للتصالح بسرعة اتخاذ هذه الخطوة المهمة، حيث إن التقدم للتصالح لا يضمن فقط حقوقهم القانونية، بل يسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والتنمية في المجتمع.