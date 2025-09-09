خارجية فلسطين: أوامر إخلاء غزة بالكامل تجاوز لكل الخطوط الحمراء

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والدول والأطراف كافة، بـ "استغلال ما تبقى من فرصة لإنقاذ وحماية المدنيين وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، واستبدال عنجهية القوة بقوة القانون الدولي الإنساني والدبلوماسية الخلّاقة لفرض إرادة السلام الدولية".

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم، أن "أوامر جيش الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل، وما يرافقها من قصف متواصل للأبراج والمباني السكنية تحت ذرائع واهية، تمثل جريمة خطيرة وتجاوزًا صارخًا لكل الخطوط الحمراء".

ورأت الوزارة، أن "هذه الممارسات تعمّق من معاناة المدنيين عبر تعريضهم لمجازر ودمار واسع وتجويع ونزوح قسري، وتضعهم أمام خيارين لا إنسانيين: الموت أو التهجير، في ظل غياب أي مكان آمن داخل القطاع المحاصر".