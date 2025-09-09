رئيس وزراء قطر: نتنياهو يزعزع استقرار المنطقة بأوهام نرجسية

جدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، تأكيده أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة «غادر».

وقال في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: «نستغرب أن يصدر مثل هذا التصرف الممنهج من شخص يدعي أنه يحقق استقرار المنطقة، وهو لا يحقق إلا زعزعة الاستقرار بأوهام نرجسية ولمصالحه الشخصية».

وأشار إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، كانت تسير على قدم وساق بطلب من الجانب الأمريكي، لبحث الورقة الأخيرة التي أرسلتها واشنطن.

ونوه أن الطرف الإسرائيلي – رغم تلك الجهود واطلاعه عليها - عمل على تخريب كل محاولة لإيجاد فرص السلام.

وأضاف: «التاريخ سيسجل تلك الحادثة، وعلى القوانين والأعراف الدولية أن تأخذ الحادثة بعين الاعتبار، ولا يجب التغاضي عن انتهاك سيادة الدول بشكل مستهتر ولا مبالاة، ويجب اتخاذ كل الإجراءات ضده».